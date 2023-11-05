Израильский министр собрался сбросить на сектор Газа атомную бомбу

Возможность ядерного удара по сектору Газа не стоит сбрасывать со счетов, заявил министр Израиля по делам Иерусалима и культурному наследию Амихай Элияху.

Журналисты израильской радиостанции Kol Berama поинтересовались у министра, стоит ли Израилю сбросить на анклав атомную бомбу. На что Элияху ответил утвердительно.

«Это одна из возможностей», - заявил министр.

Как сообщает издание Times of Israel, буквально сразу высказывания Элияху сами произвели эффект разорвавшейся атомной бомбы. На слова министра отреагировала канцелярия израильского премьер-министра. В соцсети Х подчеркнули, что высказывания Элияху «абсолютно не соответствуют действительности». Такой же точки зрения придерживаются и в ЦАХАЛ. А лидер израильской оппозиции Яир Лапид и вовсе потребовал от премьера Нетаньяху немедленно уволить Элияху.

Сам Элияху попытался неуклюже опровергнуть свои собственные атомные высказывания, написав соцсети Х, что его слова об атомной бомбе якобы были метафорическими и «это понятно любому здравомыслящему человеку ясно».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».