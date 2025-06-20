Израильтяне массово штурмуют лайнеры на Кипре

При сорокаградусной жаре у порта Лимасола толпится сотня израильтян. Охранники не пускают их на борт лайнера Crown Iris, хотя билеты у многих уже в руках. Об этой ситуации стало известно KP.RU.

Как рассказал мужчина Дени, ожидающий отъезда, в мирное время четырехдневный круиз на Crown Iris стоил 600 евро. Сейчас за половину суток пути до Хайфы просят 400-700 евро. Израильтяне считают, что на родине безопасно, несмотря на обострение.

По словам другого израильтянина Роми, власти еще не дали добро на возвращение. Рядом с ним в момент разговора с журналистами находилась его соотечественница, которая в слезах разговаривала по телефону — дома ее ждет дочь с бабушкой.

Альтернатива на Кипре имеется. Это яхты, курсирующие между Кипром и Израилем как маршрутки. Однако там место стоит 2500 евро. Как рассказали местные, в первые дни конфликта состоятельные израильтяне перегнали десятки яхт, чтобы вывезти семьи. Министр Офир Софер вернулся таким же образом — за казенный счет.

В аэропорту Ларнаки не меньше хаоса. Борт кружил полчаса, ожидая разрешения на посадку после иранских ударов.

Однако «Комсомолка» узнала, что далеко не все из застрявших спешат назад. Так, Анна-Мария, оказавшаяся в Берлине, продлила отпуск. Ей повезло иметь удаленную работу, в противном случае ей бы пришлось продлевать отпуск за свой счет либо увольняться.

По словам министра транспорта Израиля, за границей остаются 100-150 тысяч граждан. Власти обещают эвакуировать всех за неделю, но пока тысячи продолжают ждать — у портов, в переполненных отелях и аэропортах.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты поразили израильский аэропорт Бен-Гурион.