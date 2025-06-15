Иран бомбит Израиль: ракетные удары по оружейному заводу и Бен-Гуриону

Также, по предварительной информации, в Хайфе пострадало здание, принадлежащее израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, занимающейся разработкой и производством оборонных систем.

В результате вечернего ракетного удара, нанесённого Ираном по городам Хайфа и Кирьят-Гат, пострадали семь человек. По информации из СМИ, в ходе первой волны атаки Иран выпустил не менее 30 ракет. Под обломками разрушенных зданий могут находиться люди. На месте происшествия работают спасательные службы.

«На данный момент известно о 7 пострадавших, среди них: женщина 62 лет в состоянии средней тяжести после отравления дымом, 3 человека с легкими травмами и 3 пострадавших от паники», — сообщают в соцсетях экстренные службы Израиля.

По информации, предоставленной Tasnim, иранские власти нанесли удар по заводу израильской компании Rafael, занимающейся производством оружия.

В официальном заявлении представитель иранских вооруженных сил обратился к жителям Израиля с призывом покинуть районы, имеющие стратегическое значение.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.