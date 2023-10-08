Израильтяне штурмуют аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве: давка, паника, многие авиакомпании отменяют рейсы

Жители Израиля и многочисленные приезжие, встревоженные происходящим в стране последние несколько дней, пытаются покинуть воюющую страну.

Опасаясь очередной бомбежки со стороны боевиков ХАМАС, люди в панике оккупировали аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, пытаясь улететь к то домой, кто хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от войны.

В Сети множатся видео сильной давки в аэропорту. Люди стоят в многометровых очередях, пытаясь зарегистрироваться на рейсы. В зале вылетов не протолкнуться.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.