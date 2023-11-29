Израильтянка рассказала, что 8 членов ее семьи освободились из плена ХАМАС

Об этом девушка рассказала в эфире RT . Однако, один из родственников до сих пор находится в плену у палестинского движения, а другие четверо погибли.

Собеседница упомянула тяжелые и выматывающие дни «напряженной работы, интервью, встреч и прочего». И после всего это удалось с большим облегчением услышать новость о том, что семья сможет увидеть своих родных.

Также израильтянка отметила тот факт, что вся система ценностей ее членов семьи строится вокруг равенства и гуманизма. А поэтому все они сопереживают палестинцам, ведь среди них есть друзья и другие близкие люди. Девушка заявила, что мировое сообщество обязано «вмешаться в этот гуманитарный кризис».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ХАМАС может освободить пленных израильских солдат только при условии окончательного прекращения огня.