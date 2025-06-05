Изрезанное тело мужчины нашли в водоеме на северо-востоке Москвы

В одном из водоемов на северо-востоке столицы найдено тело человека с признаками насильственной смерти. Об этом в четверг, 5 июня, информирует ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

В данный момент сотрудники Следственного комитета города проводят следственные действия на месте происшествия, а также собирают показания свидетелей.

«В водоеме, расположенном вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений», — сообщили в ведомстве.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации заявили о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти из автомобиля на ходу выбросили новорожденного ребенка.