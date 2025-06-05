В Ленобласти из автомобиля на ходу выбросили новорожденного ребенка

В поселке Дубровка Ленинградской области обнаружили новорожденную девочку, выброшенную в пакете возле припаркованной машины на Школьной улице, сообщает «Mash на Мойке».

По свидетельствам очевидцев, ребенок появился на свет буквально за несколько часов до оставления на улице — на теле младенца были следы крови. По данным канала, ребенка могли выкинуть из машины в черном пакете, а затем автомобиль скрылся.

Прибывшие медики диагностировали у девочки гематомы на голове и госпитализировали ее в состоянии средней степени тяжести. Малышке оказывают необходимую помощь.

Факт обнаружения ребенка на улице в поселке Дубровка подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Отметили, что жители действительно сообщали о «живой находке» под окнами дома № 11 по Томилина.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения младенца. Следователям предстоит установить личность матери и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мать, которая продала своего новорожденного ребенка.