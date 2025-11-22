«Изумрудный вызов». Откровенное платье Мелании Трамп на дипломатическом приеме: как это повлияет на ее имидж?

Жена президента США Мелания Трамп выбрала для торжественного ужина в Белом доме, посвященного визиту наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, эффектное вечернее платье изумрудного оттенка с открытыми плечами. Эта деталь гардероба первой леди, как сообщает Daily Mail, спровоцировала волну неоднозначных отзывов в Сети.

Наряд Мелании Трамп был выдержан в цветовой гамме, перекликающейся с саудовским флагом и элементами оформления банкетного стола. Завершали образ массивные серьги, туфли-лодочки черного цвета и макияж в натуральных тонах.

«Красивое платье, в котором больше гламура, чем стиля. Определенно, оно создано для того, чтобы привлечь еще одного миллиардера», — прокомментировал пользователь под ником martinval.

Другой комментатор вступился за первую леди, заявив, что она выглядит великолепно, а ее недоброжелателям стоит оставить свои критические замечания при себе. По его словам, г-жа Трамп — не только привлекательная женщина, но и умная личность, а также прекрасная мать.

Третий пользователь выразил мнение, что в таком откровенном наряде Мелании вряд ли было удобно: «Он не был вульгарным, но больше подошел бы для новогодней вечеринки, а не для образа, навевающего мысли о легкомысленной особе».

Также в сети появились предположения, что инициатором выбора столь смелого наряда мог стать сам Дональд Трамп. Ряд юзеров иронично заметили, что платье «цвета денег» идеально символизирует истинные приоритеты текущей американской администрации.

Ранее сообщалось о том, что Путин поблагодарил Меланью Трамп за участие в воссоединении детей с семьями.