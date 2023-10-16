Изуродованное лицо бывшей Кончаловского выбило ее из жизни на три года

Как выяснилось, экс-супруга Дмитрия Кончаловского стала жертвой косметологической операции. И сейчас, когда актрисе стукнуло уже 59 лет, ей уже нужно что-то сделать для сохранения красоты и молодости, однако, она этого очень боится из-за негативного опыта. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Известно, что еще пятнадцать лет назад Ольга Спиркина решилась на нитевой лифтинг. Стоит отметить, что это довольно простая операция для подтяжки кожи. Но после этой процедуры (которая, по идее, должна быть малотравматичная), лицо актрисы театра и кино деформировалось и перекосилось.

Исправить ошибки хирурга пытался косметолог при помощи инъекций. А после ослабления специальных органических нитей, «на месте укола образовались две дыры», как вспоминает звезда. Клиника выплатила Спиркиной десять тысяч долларов, а сама она долго восстанавливалась для того, чтобы вновь вернуться к съемкам и нормальной жизни.