Извержение вулкана на Камчатке может затронуть пролетающие рядом самолеты

Безымянный считается одним из наиболее активных в мире. Это действующий вулкан, который находится на Камчатке. Его высота достигает почти что 3 м.

Стало известно, что на востоке Камчатки вулкан Безымянный выбросил воздух пепел. Высота образовавшегося вулканического облака составляет три с половиной километра. Информацией об этом поделилось ТАСС, ссылаясь на сообщение, поступившее от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Согласно известным данным, прямо сейчас продолжается экструзивное извержение вулкана. А в течение ближайших дней вероятны взрывы пепла «на высоте до 10-15 км над уровнем моря». Это может быть очень опасным как для низколетящих, так и для международных самолетов.