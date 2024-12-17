Извещение о повторных торгах по реализации нежилых помещений в Московской области, находящихся в залоге у ПАО СБЕРБАНК

Основание проведения торгов: Договоры поручения №31/10-1Т, №31/10-2Т от 31.10.2024, ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, обращение взыскания во внесудебном порядке Залогодержателем ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, получатель/банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 045004641, к/с 3010181050000000064, р/с 47422810344009999888) на предмет ипотеки, принадлежащих (общая долевая собственность) Залогодателям (должникам) ООО «ИНТЕРИНВЕСТ» (ИНН 7203382407) и ООО «Техинвест» (ИНН 5022035824).

Время, место проведения и форма торгов: электронные повторные торги в форме англо-голландского аукциона (с понижением начальной цены, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене) будут проведены 14.01.2025 г. в 12:00 ч. (срок приема заявок с 12:00 ч. 18.12.2024 г. до 12:00 ч. 09.01.2025 г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://torgi.centerr.ru/, далее – ЭТП. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Предмет ипотеки:

Лот 1 – Нежилое помещение, пл. 348,40 кв.м., кад. № 50:57:0050302:343, адрес: Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Партизан, д. 1в, пом. 7;

Лот 2 – Нежилое помещение, пл.917,70 кв.м., кад. № 50:57:0050302:201, адрес: Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Партизан, д.1в, пом. 2.

Обременения: Ипотека, наличие аренды.

Начальная цена, далее – НЦ: Лот 1 – 13 951 333,33 руб., Лот 2 – 22 767 250,00 руб.

Цена отсечения (минимальная): Лот 1 – 12 310 000,00 руб., Лот 2 – 20 088 750,00 руб.

Задаток для участия в торгах вноситься на р/с ОТ до 12:00 ч. 09.01.2025 г.: 5% от НЦ соответствующего Лота.

Шаг торгов на повышение/понижения: 1% от НЦ соответствующего Лота.

Длительность торгов при отсутствии ставок, подтверждение НЦ/цены отсечения (минимальной)/текущей цены: 15 минут.

Лицо, выигравшее торги, должно в течение 5 дней после их окончания внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на р/с Залогодержателя. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, ОТ заключает с ним договор купли-продажи. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя торгов (покупателя).

Вся подробная информация о порядке проведения торгов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, документация торгов (извещение, проекты договоров и другое) размещены на ЭТП и можно получить по запросу у ОТ.

Цены без НДС, начисление НДС будет определяться в соответствии с НК РФ. Время везде московское (UTC+3).