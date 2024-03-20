Извещение о продажи имущества в Московской области: подробности и даты торгов

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 20.03.2024 г. до 16:00 04.04.2024 г. Определение участников 05.04.2024 г.Торги состоятся 08.04.2024 г. (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102 ФЗ):

Первые торги (заложенное недвижимое имущество): 1. (Должник Дерюшкина С. Н.) Квартира, общ. пл. 37.1 кв. м., к/н 50:08:0000000:97677, по адресу: Московская область, Истринский р-н, Букаревское с/п, пос. Глебовский, Микрорайон д. 96 кв. 129. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 человек (в т. ч. несовершен-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 6215000,00 руб. З-к: 62150,00 руб. Поруч-е № 18-Г. 2. (Должник Администрация городского округа Коломна) 1-ком. квартира, пл. 19,3 кв. м., к/н 50:57:0060811:134, по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского д. 8/1, кв. 19/2 Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 0 человек (в т. ч. несовершен-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт 19672,53 руб. Нач. цена: 1180000,00 руб. З-к: 11800,00 руб. Поруч-е № 20-Г. 3. (Должник Розов Д. Е.) Жил. пом., площ. 47,80 кв. м., к/н 50:10:0010313:7168, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Юннатов д. 10, кв. 298 Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-ан 1 человек (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7521600,00 руб. З-к: 75216,00 руб. Поруч-е № 49-Г. 4. (Должник Гулиев М.А.О.) Квартира, пл. 60 кв. м., к/н 50:43:0070201:1424, по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 14 кв. 208. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 человека (в т. ч. 3 несовершен-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5871648,00 руб. З-к: 58716,48 руб. Поруч-е № 47-Г. 5. (Должник Рыпалов А.В.) Квартира, площ. 30,8 кв. м., к/н 50:43:0030102:1039, по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, проезд Фабричный д. 6, кв. 14. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 2 чел. (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2649600,00 руб. З-к: 26496,00 руб. Поруч-е № 48-Г. 6. (Должник Вистяж А.Д.) 2-х ком. квартира, пл. 64,6 кв. м., КН 50:18:0080335:1435, по адресу: Московская область, Можайский р-н, п. Строитель д. 13, кв. 13. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 3 чел. (в т. ч. 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2680200,00 руб. З-к: 26802,00 руб. Поруч-е № 33-Г. 7. (Должник Буторов В.В.) Квартира, пл. 43,70 кв.м, КН: 50:56:0010201:329, по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 52. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 3 чел. (в т. ч. 1 несоверш-ий). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5489000,00 руб. З-к: 54890,00 руб. Поруч-е № 19-Г. 8. (Должник Лапина О.О.) Квартира, пл. 31,1 кв. м., кад. № 50:55:0030802:647, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 25, кв. 72. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 5 чел. (в т. ч. 2 несовершен-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5000000,00 руб. З-к: 50000,00 руб. Поруч-е № 25-Г. 9. (Должник Лавров И.М.) З/У общей пл. 600 кв. м., с к/н 50:33:0020202:165, по адресу: Московская область, Ступинский р-н, с/о Кузьминский, д. Сидорово, СНТ «Лотос», уч. 285 Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 287200,00 руб. З-к: 2872,00 руб. Поруч-е № 28-Г. 10. (Должник Сладкова О.В.) Жил. дом, пл. 100,9 кв. м., к/н 50:04:0000000:91369, З/У, пл. 504 кв. м., к/н 50:04:0180501:1212, по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, г. п. Дмитров, территория объединения «Новое Игнатово» уч. 70. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 6 чел. (в т. ч. 2 несоверш-их). Нач. цена: 2801600,00 руб. З-к: 28016,00 руб. Поруч-е № 38-Г (снижение). 11. (Должник Пугаева Л.Н.) Квартира, пл. 31.5 кв. м., к/н 50:07:0030102:559, по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Ботово д. 8, пом.15.Залог. Арест: запрет на регистр-ые действия. Зарег-но 0 чел. (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 1715000,00 руб. З-к: 17150,00 руб. Поруч-е № 36-Г. 12. (Должник Шелухин И.В.) З/У пл. 56000 кв. м., к/н 50:06:0070302:73, по адресу: Московская область, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Дубровино. Залог.Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 1236000,00 руб. З-к: 12360,00 руб. Поруч-е № 32-Г. 13. (Должник Торосян А.Г.) Н/П. № 55, пл. 1,8 кв. м., к/н 50:14:0050102:5138; Н/П № 53, пл. 2,7 кв. м., к/н 50:14:0050102:5141; Нежил. пом. № 52, пл. 13,2 кв. м., к/н 50:14:0050102:5140; Нежил. пом. № 51, пл. 26,3 кв. м., к/н 50:14:0050102:5139, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Неделина д. 23. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Информ.о задолже. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 2655000,00 руб. З-к: 26550,00 руб. Поручение № 50-Г. 14. (Должник Темеева Д. А.) Квартира, пл. 78,80 кв. м., к/н 50:10:0010114:6827, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная д. 76, кв. 689. Залог.Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 5 человек (в т. ч. 2 несовершен-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 7896160,00 руб. З-к: 78961,60 руб. Поруч-е № 30-Г (снижение).15. (Должник Вавилов В.В.) Жилое пом., пл. 90.1 кв. м., к/н 50:04:0100501:857, З/У, пл. 375 кв. м., к/н 50:04:0100501:865, по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Бородино д. 99, часть 2. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 4 чел. (в т. ч. 1 несов-ий). Нач. цена: 4827150,00 руб. З-к: 48271,50 руб. Поруч-е № 37-Г (снижение).16. (Должник Тябина А.П.) 1-ком. квартира, пл. 33,70 кв. м., к/н50:47:0000000:2654, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, б-р Центральный д. 8, кв. 57. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег. 1 чел. (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 3143640,00 руб. З-к: 31436,40 руб. Поруч-е № 34-Г (снижение). 17. (Должник Игнатова С. А) Квартира, пл. 57,90 кв. м., к/н 50:10:0010203:1619, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, кв. 331. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 0 чел. (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Нач. цена: 11537600,00 руб. З-к: 115376,00 руб. Поруч-е № 22-Г.Шаг аукциона составляет 1% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «РТС тендер» (далее — ЭТП) по адресу https://www.rts-tender.ru/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РТС тендер» в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ «РТС тендер».Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00–16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.