«Известия»: Продавцам просрочки в магазинах станут автоматически приходить штрафы

В России, несмотря на наличие маркировки, фиксируется значительное количество случаев продажи просроченных товаров. Ежемесячно выявляют более 18 тысяч нарушений. Теперь продавцы просроченной продукции будут автоматически подвергаться штрафам. Как стало известно из публикации "Известий", Роспотребнадзор разработал соответствующий законопроект.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В сопроводительной записке также указано, что перечень ситуаций, при которых продукция с маркировкой не может быть допущена к продаже, был утвержден правительством еще в 2023 году.

«С 2024-го разрешительный режим в целом значительно снизил количество нарушений, связанных с реализацией просроченной молочной продукции (на апрель 2025-го более чем в 40 раз). Тем самым участники оборота продемонстрировали возможность повышения контроля качества бизнес-процессов», – говорится в тексте документа.

Несмотря на предупреждения о том, что срок годности продуктов подходит к концу, количество нарушений, связанных с продажей просроченных товаров, продолжает увеличиваться. В апреле текущего года было выявлено, что 4165 юридических лиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя нарушили правила и продавали продукты с истекшим сроком годности. Летом ситуация не улучшилась: с 20 июля по 20 августа нарушения были зафиксированы у 4790 компаний и 14 997 индивидуальных предпринимателей.

Эксперты полагают, в свою очередь, что бизнесмены используют мораторий на проверки в своих интересах, в то время как предприниматели считают эту инициативу чрезмерно жесткой.