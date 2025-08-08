«Известия»: Россияне стали чаще отправлять SMS из-за отключений интернета

Граждане России и организации стали активнее использовать SMS-коммуникацию, что привело к увеличению показателей в среднем на 15% за последние шесть месяцев. Об этом пишет издание «Известия».

В пресс-службе «МегаФона» сообщили журналистам, что увеличение трафика связано с проблемами в работе мобильного интернета. В таких случаях у пользователей не функционируют push-уведомления, поэтому они вынуждены использовать SMS как основной способ коммуникации.

«Общее количество исходящих SMS, которые отправляют наши абоненты, за последние полгода увеличилось в среднем на 15%», – рассказали в сотовой компании.

В России также наблюдается увеличение количества запросов на подключение домашнего интернета. В среднем по стране этот показатель вырос на 12–15% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, предприятия всё чаще обращаются с подобными запросами — количество обращений от представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,2 раза, как сообщается в статье.