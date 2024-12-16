В зоне проводимой Россией специальной военной операции к настоящему времени уничтожены порядка 6500 наемников ВСУ, прибывших на Украину, чтобы воевать с оружием в руках против ВС РФ. Такую цифру назвала в беседе с «Известиями» исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Юлия Жданова.

Как подчеркнула собеседница издания, многие из так называемых солдат удачи — истинные русофобы. И зона СВО для них — как сафари для охоты на российских военных и мирное население.

«Они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области», — сообщила Жданова.

По данным дипломата, существенное количество иностранных наемников прибыла из соседних с Украиной Грузии и Польши. Также много вояк из Франции. Всего же, как добавила Жданова, украинскую границу для участия в боях пересекли более 15 000 наемников. Практически всем им киевский режим платит от 3 до 7 тыс. долларов в месяц.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители освобожденных курских сел месяцами жили в тяжелейших условиях и должны быть эвакуированы в более безопасные места.