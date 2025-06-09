«Известия» узнали о возникшей в России массовой проблеме с моторами для Ми-8

В беседе с журналистами «Известий» представители Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) сообщили, что около ста двигателей, установленных на российских вертолетах Ми-8, требуют срочной замены.

Как сообщил Дмитрий Ермилов, генеральный директор компании «Русский дом авиации», занимающейся поставками комплектующих, для нужд гражданской авиации требуется около 100 новых двигателей. На каждое воздушное судно необходимо по два таких двигателя.

«Всего в активной эксплуатации сейчас находится около 500–600 Ми-8», — рассказал он «Известиям».

Цена на детали для вертолетов Ми-8/17 выросла на 170–185%, а стоимость лопастей несущего винта увеличилась на 189%. По словам Ермилова, аналогичная тенденция наблюдается и в области ремонта технических узлов.

Представители авиационной отрасли направили официальное обращение к главе правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением разработать стратегию развития транспортной сферы, в которой они работают. Ермилов подчеркнул, что без государственной поддержки компании не смогут закупать новые двигатели.