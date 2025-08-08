«Известия»: В России возможна вспышка смертельной лихорадки чикунгунья

В России существует вероятность возникновения вспышки лихорадки чикунгунья. Это заболевание активно распространяется в Китае, а комары, которые его переносят, обитают и на территории Российской Федерации, пишут в своем материале «Известия» со ссылкой на информацию от экспертов.

В Роспотребнадзоре выразили обеспокоенность тем, что туристы из Азии и Китая могут стать переносчиками опасного вируса.

Существует возможность, что в Россию может быть завезена лихорадка чикунгунья, которая сейчас активно распространяется в китайской провинции Гуандун. Это заболевание, которое переносят комары рода Aedes, уже зафиксировано более чем в 110 странах по всему миру.

«В России переносчики инфекции встречаются преимущественно в южных регионах, а также в приграничных с Китаем областях — Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», — отметили специалисты ведомства.

По информации, предоставленной Роспотребнадзором, на данный момент в стране не зафиксировано случаев заражения. Однако существует вероятность того, что инфекция может быть завезена из-за активного туристического потока.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что опасное заболевание не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Заразиться лихорадкой можно либо через укус инфицированного комара, либо при контакте с кровью зараженного.