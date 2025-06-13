Известная байкерша-благотворитель погибла в ДТП на подмосковной трассе

Авария в Дмитровском районе Московской области унесла жизнь 25-летней Ангелины Мазонакис, известной в байкерских кругах под именем Ангел. Об этом сообщает MSK.KP.RU.

Авария произошла 10 июня на подмосковной трассе 46К-8341 в районе поселка Носково. По предварительным данным, водитель легковушки, пытаясь обогнать автопоезд по встречной полосе, спровоцировал смертельное столкновение. Опытная байкерша со стажем вождения 5,5 лет, управлявшая мощным Yamaha R1, не смогла избежать рокового удара. Девушка погибла на месте.

Ангелина была известна не только как страстная поклонница мотоспорта, но и как организатор благотворительного проекта «Добрый морж», помогавшего зимним пловцам в трудных жизненных ситуациях.

Как рассказали «Комсомолке», прощание с байкершей состоится 16 июня. Мотосообщество выразило соболезнования родным и близким Ангелины, вспоминая ее как яркого человека, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика.