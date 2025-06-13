В Подмосковье пассажиры рейсового автобуса пострадали при жестком ДТП
На трассе под Москвой автобус столкнулся с грузовиком, семь человек пострадали
Фото: [t.me/gumvd50]
Транспортная авария произошла 13 июня. По данным подмосковной полиции, автобус рейса «Чехов — Москва» совершил столкновение с грузовиком, что привело к пострадавшим.
Авария случилась на 45-м километре Симферопольского шоссе (М-2 «Крым»). По предварительным данным, рейсовый автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем во время попутного движения. Судя по опубликованным кадрам, передняя часть общественного транспорта серьезно повредилась.
По данным полиции, пострадали семь человек: шесть пассажиров и водитель. Подробности об их состоянии не раскрываются. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи.
В настоящий момент движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено.
Отметим, что участок Симферопольского шоссе традиционно считается аварийно-опасным, особенно в часы пик.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли медикам госпитализировать пострадавших в ДТП в Волоколамске Московской области.