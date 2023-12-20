Известная художница провела мастер-класс для воспитанниц Можайской ВК

Член Союза художников России и Международной федерации художников Ирина Щурихина провела для воспитанниц Можайской воспитательной колонии мастер-класс по созданию тряпичных кукол. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по Подмосковью.

В рамках мастер-класса художница также рассказала воспитанницам о своем детстве и источниках вдохновения для своих работ. Она отметила, что для нее это первый опыт посещения исправительного учреждения.

«Меня переполняют эмоции. Я не ожидала такой отдачи от девочек и искренне удивлена их упорству, изобретательности, желанию довести дело до конца», - сказала она.

Фото: [ УФСИН РФ по МО ]

Мастер-класс был организован при поддержке Общественной наблюдательной комиссии и ОПМО. По словам председателя ОНК региона Сергея Леонова, в рамках ресоциализации важно не только дать осужденным профессиональные знания, но привлекать их к участию в культурных инициативах.