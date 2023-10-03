Известная киностудия поддержала детей с речевыми трудностями, убрав из названия букву «л»

Такое решение было принято не спроста. Как оказалось, многие маленькие зрители не могут правильно выговорить название одного из популярных мультсериалов киностудии. Поэтому ближайшие шесть дней она будет назваться «Союзму’ьтфи’ьм».

Дети очень часто сталкиваются с проблемами в речи. Иногда это корректируется с помощью логопедов, а иногда такая особенность остается на всю жизнь. Так или иначе, каждый ребенок имеет право рассчитывать на поддержку. И ее оказала киностудия «Союзмультфильм», о чем пишет ТАСС.

Стало известно, что такая мера будет временной, однако, для кого-то она будет значить многое. Так с 3 по 8 октября букву «л» (в поддержку детей с речевыми трудностями) уберут из вывески на здании киностудии. Также согласная на время исчезнет и из аккаунтов в соцсетях.