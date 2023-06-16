Известная певица оштрафована судом за несоблюдение закона об иностранных агентах

Елизавета Гырдымова, что носит сценическое имя Монеточка*, была признана виновной по решению Басманного суда столицы. Она осуждена за отсутствие маркировок иноагентов в своих социальных сетях, о чем сообщает ФАН

Информация поступила от пресс-службы органа, который открыл дело сразу после того, как было выпущено интервью с героями, которые также являются иностранными агентами. Певица выложила видео в соцсетях без маркировки, из-за чего Роскомнадзор направил запрос в Басманный суд Москвы.

Несмотря на это, представители Монеточки* и сама певица в суде не появлялись. Интервью датировано февралем, а девушка попала в реестр иноагентов ранее – в январе. Министерство юстиции пояснило, что произошло это в связи с ее поддержкой Украины.

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами