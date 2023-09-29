Известная певица разочаровалась в Малахове, с которым дружила много лет

Наверное, даже и напоминать не нужно о том, что этим летом между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой разыгрались нешуточные страсти. И речь идет даже не о любовных перипетиях, а о самой настоящей ненависти. К слову, исполнительница хита «Одиночество» разнесла не только звездного хирурга, но и Андрея Малахова. Об этом пишет портал «Дни.ру».

Как оказалось, шоумен встал на сторону Хайдарова в скандале, который поднял на уши все медиапространство. Конечно, такой поворот событий вызвал негодование у певицы, которая много лет считала журналиста своим другом. А теперь он преподнес не самым лучшим образом ее конфликт с пластическим хирургом.