Известная украинская певица заявила, что не откажется от исполнения своих русскоязычных песен
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Настя Каменских недавно сообщила довольно неоднозначную новость касательно своих концертов. Подробности приводит издание «Инфореактор»
По словам певицы, она не станет отказываться от использования русского языка в своих песнях. Об этом певица рассказала в интервью с Машей Ефросининой. К тому же, она продолжит его использовать, только за пределами Украины.
В своей же стране, согласно местному законодательству, Каменских, само собой, будет петь на национальном языке. Все это артистка аргументировала тем, что многие ее фанаты говорят на русском.
На данный момент Настя Каменских выступает на собственных благотворительных концертах, собирая деньги для Вооруженных сил Украины. Что делает ее супруг Потап – неясно.