Известная журналистка развеяла миф о маньяках

Журналистка и блогер Саша Сулим опровергла распространенный стереотип о маньяках как о интересных и загадочных личностях. В видео на своем YouTube-канале «Просто такая генетика» она заявила, что на самом деле преступники оказываются неинтересными собеседниками.

Сулим рассказала, что начинала работу с криминальной тематики с определенным интересом к общению с преступниками. Однако со временем ее мнение изменилось — по ее словам, маньяки не могут рассказать ничего важного или познавательного.

Журналистка считает, что образ необычных и загадочных преступников создан авторами книг, фильмов и сериалов.

Одно из наиболее популярных интервью Саша Сулим провела с ангарским маньяком Михаилом Попковым. На YouTube его посмотрели более 12 млн раз. Также журналистка рассказывала истории о маньяке Сергее Головкине (Фишере) и Андрее Чикатило.

Ранее сообщалось, что осужденный на пожизненное заключение «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин выдвинул неожиданную претензию.