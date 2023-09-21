Известного британского комика пришлось госпитализировать после падения с двухметровой высоты

Стивен Фрай рухнул со сцены, в результате чего получил травмы ног и ребер. Дошло до того, что в больницу его отправляли в инвалидном кресле, поскольку сам он идти был не в состоянии.

Инцидент произошел на лондонской арене О2, где проходила конференция по искусственному интеллекту, и о нем рассказала газета The Times.

«Было слишком темно, не было перил, он упал на пол с высоты двух метров», - привели журналисты слова одного из очевидцев этого происшествия.

После падения Фрая усадили в инвалидную коляску и увезли к выходу, откуда уже доставили в медицинское учреждение. Муниципальные власти заявили, что уже знают об этом и подумывают начать расследование всех обстоятельств этого ЧП.