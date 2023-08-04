Известные на весь мир архитекторы спроектировали уникальную школу в Балашихе

В Балашихе ведется строительство уникального образовательного учреждения. Школа на 1500 мест появится в ЖК «Пехра» в 2024 году.

Проектом занимались легендарные архитекторы Всеволод Медведев и Константин Гандрабур. Например, портфолио Медведева включает такие работы, как набережная Тараса Шевченко и и отель Radisson. В послужном списке Гандрабура европейские проекты. Он приложил руку к центральной улице в Бельгии.

Для школы в Балашихе Медведев разработал 3-d панно над центральным входом. Здание украсит портрет известного греческого Бога Прометея и тянущиеся к огню руки. Гандрабур взял на себя навигацию и спроектировал ее по типу Красного сквера в Дании.

Константин разработал и внутренний дизайн помещений и коридоров. Например, интерьеры выполнены в спокойных светлых оттенках — в основном в природных цветах. В фойе даже планируют выставить живые деревья. Здесь же появятся панорамные окна и стеклянные стены. На стенах будут уникальные панно в стилистике всего интерьера — таких в школах области еще не было.

Не будут уступать по дизайну и учебные помещения. В здании расположатся современные классы, лаборатории, читальные залы и библиотеки, спортивные залы с душем и раздевалкой, просторная столовая, мастерские, IT-зона. Для маломобильных школьников будет функционировать лифт.

Большое внимание уделят территории учебного заведения В зоне спорта обустроят площадку для прыжков в длину и высоту, всесезонные беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Здесь же появится зона отдыха участок для разведения полевых и овощных культур, плодово-ягодный питомник и даже теплица с зооуголком.