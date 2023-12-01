Известные теннисисты Шевченко и Потапова поженились в Санкт-Петербурге

Об этом молодая супруга российского спортсмена рассказала на своей странице в социальных сетях, о чем также пишет «Газета.ру» .

Сообщается, что известные теннисисты сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Как оказалось, нынешние супруги были знакомы еще далеко до свадьбы – они подружились в девять лет. Напомним, в сентябре Потапова уже рассказывала подписчикам о помолвке с женихом, Александром Шевченко.

К слову, ранее мы уже писали, чем боец СВО покорил сердце прекрасной танцовщицы. Мужчины не стало в апреле прошлого года, но память о нем будет жить долго в сердце супруги. Как и момент помолвки, который изначально был «неправильным» – будущий муж женщины просил его забыть.