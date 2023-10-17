«Мыл, кормил и ухаживал, как за больной»: чем боец СВО покорил сердце прекрасной танцовщицы

В апреле прошлого года не стало сына, брата, мужа, отца и просто замечательного парня. Боец 2-ой отдельной бригады ГРУ воинской части 64044 из Пскова Юрий Богданов погиб при выполнении задач в зоне СВО.

Богданов был заместителем командира группы, дважды участвовал в сирийской операции и до последнего верил, что сможет выжить. К сожалению, ранение оказалось смертельным, и 27 апреля 2022 года Юрия не стало.

«Если захочешь, найдешь»

Как отметила жена бойца Вера, ее супруга все ласково называли Бодя. Это милое прозвище перешло даже на передовую.

«Мы познакомились с ним в ночном клубе. Юра был в компании друзей, а я — подруг. Все остальные парни обращали на нас внимание, ухаживали, а он гордо наблюдал со стороны. Тогда я и поняла, что мне нужен именно этот мужчина. Мы с ним поговорили, потанцевали, он попросил мой номер телефона, а я ему сказала: «Если захочешь, то сам найдешь» и убежала», — вспомнила девушка.

Через два дня Юрий написал Вере и пригласил в кино. Была поздняя осень, ей не хотелось никуда идти, но все же она пошла. Они снова встретились.

«Смотрела на него и думала: «Господи, какие голубые глаза!» Это была любовь с первого взгляда. Начали встречаться. Я жила в общежитии и до позднего вечера пропадала на репетициях. Он меня всегда встречал, приносил вкусняшки, но говорил, что это мне передали, якобы это не от него», — поделилась Вера с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юра и Вера гуляли, молодой военный провожал студентку домой и не успевал на автобус. Шел к себе всегда пешком, а на службу нужно было уже через пару часов.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Неправильное предложение

Вера училась на втором курсе в колледже искусств и работала в ансамбле. Однажды она сломала на репетиции ногу.

«Бодя меня буквально на руках носил, его знали все охранники и пропускали его. Он с пятого этажа носил меня, плюс по всей больнице. Мыл, кормил и ухаживал, как за больной», — вспомнила трогательные моменты жена бойца.

Отношения становились все более серьезными. Настала пора знакомить с родителями. Юра показал отцу и матери Верину фотографию и сказал, что познакомился с девушкой, которая танцует. Ему ответили: «Ой, Юра, посмотри на нее, мы ее не потянем!». Но однажды они были проездом из Белоруссии и заехали к сыну в гости. Тогда уже они лично познакомились с избранницей сына. Вера особенно не готовилась к этой встрече, и после этого Богдановы изменили свое мнение. Сын услышал: «Это девочка простая, лопоухая такая. Нам она подходит!»

«Первый раз я Юре предложение сделала сама. Он сказал забыть об этом, мол, все должно быть правильно. Он сделал мне предложение примерно через три года. Мы поженились с ним 14 февраля, в День влюбленных», — заметила Вера.

Ранее мы писали, как Юрий Богданов стал военным и как погиб на СВО.