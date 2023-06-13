Известный артист осужден украинцами за исполнение песен на русском языке

Музыкант, что родом из Украины, после февраля предыдущего года начал отзываться о россиянах и РФ не лучшим образом. Сейчас он оказался участником нового скандала. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Макс Барских недавно выступал в Кременчуге, исполняя при этом песню «Берега» на русском языке. Украинцам это не понравилось, из-за чего те подали на него заявление в полицию.

Сейчас на территории Украины официально действует запрет на исполнение любых российский музыкальных композиций на радио, телевидении и публичных местах. Барских как раз коснулась такая мера, хотя у него почти нет песен на украинском.

Как выяснилось, таким образом артист хотел выразить поддержку бойцам Украины и мирным жителям страны.