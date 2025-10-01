Известный артист захотел сбрить бороду и подвергся критике

Любимый многими популярный исполнитель хочет совершить кардинальные изменения во внешности. Его аудитория разделилась на два лагеря: кто-то выступает против, а другие согласны на перемены. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на личный профиль канадского певца в соцсетях.

Джастин Бибер разместил в своем аккаунте серию фотографий, где продемонстрировал новый образ с пирсингом в носу и густой бородой. Под фото 31-летний артист намекнул на возможное расставание с растительностью на лице, что вызвало мгновенную реакцию подписчиков. Публикация быстро набрала более 800 тыс. положительных оценок, но мнения поклонников разделились.

Часть аудитории призвала музыканта вернуться к привычному имиджу, тогда как другие поддержали его право на эксперименты с внешностью. Некоторые пользователи связали возможную смену образа с психологическим состоянием знаменитости, проведя параллели с поведенческими моделями людей, переживающих сложный период. Другие комментаторы выразили надежду увидеть прежнего Бибера без бороды.

Ранее в окружении Бибера прокомментировали информацию о его тяжелом финансовом положении.