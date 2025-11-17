Известный библеист прочел лекцию в Видном Ленинского округа
Фото: [Администрация Ленинского г.о.]
В Миссионерско-образовательном центре «Истина» при Георгиевском храме города Видное состоялась уже четвертая лекция известного библеиста Андрея Небольсина для жителей Ленинского округа. Мероприятие собрало более 40 слушателей, желающих глубже понять истоки христианства.
Темой встречи стала «Книга Деяний Апостольских: Специфика богословия Ранней Церкви глазами апостола и историка». Старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Небольсин подробно рассмотрел книгу, объяснив ее уникальность как исторического и богословского источника, отражающего духовный опыт первых христиан.
«Книга Деяний не просто историческая — она оригинальна по множеству признаков. Она открывает перед нами пласты жизни Ранней Церкви, которых больше нигде не найти… Это картина совершенно уникальная, и за это Книгу Деяний надо ценить и любить. А святому апостолу Луке — от нас огромная благодарность и честь», — отметил библеист.
Как отметил клирик Георгиевского храма Олег Осадчий, такая лекция позволила участникам прикоснуться к сложным процессам становления молодой Церкви. Регулярные встречи с ведущими преподавателями в центре «Истина» стали для жителей округа постоянной и востребованной площадкой для интеллектуального и духовного просвещения, демонстрируя растущий интерес к глубокому изучению богословия и истории религии.