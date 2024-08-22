Известный блогер-бодибилдер Александр Шпак сжег свой российский паспорт

На скандальных кадрах видно, как бодибилдер поджигает паспорт гражданина России. Свой "обряд отречения" он сопровождал антироссийскими лозунгами.

Эпатажный поступок не прошел для Шпака бесследно. Против него на родине возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным гербом Российской Федерации.

Кроме того, против блогера возуждено еще одно уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных Сил РФ. За аналогичные проступки его уже несколько раз штрафовали в административном порядке.

Ранее сообщалось, что