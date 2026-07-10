Блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто!») в эфире Радио Sputnik заявил, что столкновения граждан с сотрудниками ТЦК сами по себе не способны привести к смене киевского режима — для этого необходимо организованное и влиятельное лобби, которое сможет направить протест в политическое русло. По его мнению, украинцы хотят перемен, но не владеют механизмами их достижения, а ключевым фактором успеха уличных акций всегда выступает подготовленное «активное меньшинство».

В дискуссии о возможной смене власти на Украине блогер Стас Васильев обратил внимание на организационную составляющую любых массовых протестов. Он напомнил, что события 2014 года стали результатом не стихийного возмущения, а целенаправленной работы — нацистские группировки проходили обучение в лагерях и получали финансирование от определенных структур. Без этого, утверждает блогер, народный гнев так и остался бы неоформленным.

По его словам, сегодняшнее недовольство работой ТЦК само по себе недостаточно для тектонических сдвигов. Чтобы уличные столкновения переросли в государственный переворот, необходимо наличие влиятельной силы, готовой взять на себя координацию и управление протестными массами. При этом Васильев подчеркнул, что большинство украинцев действительно стремится к свободе, но не имеет четкого плана действий и опыта политической организации, что делает их уязвимыми перед манипуляциями. В итоге, резюмировал блогер, без «спонсируемого меньшинства» даже самые острые социальные конфликты рискуют остаться локальными вспышками, а не привести к смене режима.