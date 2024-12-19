Известный блогер снял тревел-шоу о Ямале

Путешественник Никита Суханов выпустил блог, где осветил красоты ЯНАО. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Тревел-шоу «По регионам!» добралось до ЯНАО. Суханов покорил северные просторы и изучил Салехард, где пробыл несколько дней. Помимо общения с разными жителями он выяснил, что многие переехали издалека и остались жить в округе.

Также блогер попробовал местную еду, побывал в живописных местах и жемчужинах Ямала. Например, посетил Суханов ледник Романтиков, где покатался на сапе на фоне обледенений. Интересным стало и общение гостя северных земель с кочевниками.

Ранее сообщалось, что в Сочи родственникам отдали трехкилограммовый пакет костями пропавшего туриста.