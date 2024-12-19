Семье пропавшего туриста в Сочи отдали трехкилограммовый пакет с его костями

Житель Екатеринбурга Александр отправился в Сочи вместе с семьей. Однако после прибытия на курорт в Краснодарском крае он исчез при загадочных обстоятельствах. Поиски длились три месяца, после чего тело мужчины было обнаружено. Подробности этой истории стали известны благодаря публикации в издании «Лента.ру».

Прощание с Александром, жителем Урала, состоялось 14 декабря. Однако обстоятельства его гибели до сих пор вызывают вопросы. Семья Александра сообщила, что он скончался в результате падения. Однако родные убеждены, что его смерть была насильственной.

Александр отправился в отпуск вместе с женой и дочерью в Витязево. После отдыха 6 июня он проводил родных на поезд, который отправлялся из Анапы в Санкт-Петербург. Там они планировали навестить родственников. Александр сказал, что полетит в Екатеринбург на самолёте.

Утром 7 июня Александр приехал на электричке в Адлер. В последний раз его видели там. Он направился к автобусной остановке, чтобы добраться до аэропорта. В это время он ещё связывался с родными. Однако в самолёт он так и не сел. Позже выяснилось, что он даже не прошёл регистрацию. Из Адлера Александр позвонил в службу спасения 112, но в течение двух минут никто не ответил.

Тело мужчины обнаружили 18 сентября на дороге между аэропортом Сочи и вокзалом Адлера. Родители смогли забрать останки сына только 9 ноября. Они думали, что получат тело, поэтому приехали в Сочи на грузовом автомобиле. Однако им выдали пакет весом три килограмма. Что на самом деле произошло с Александром, до сих пор остается загадкой.

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