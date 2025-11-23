Известный певец нашел жениха среди бойцов ВСУ

Украинский артист Константин Бочаров, известный миру под сценическим псевдонимом Melovin, объявил о помолвке* с военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет Lenta.ru .

Представитель страны на международном песенном конкурсе 2018 года опубликовал в социальных сетях серию фотографий со своим избранником — парамедиком по имени Петр Злотя. Артист, открыто заявивший о своей гомосексуальности* в 2021 году, сделал этот шаг в разворачивающихся драматических событиях, связанных с военными действиями на Украине.

В сопроводительном тексте к изображениям Бочаров прямо связал свой личный выбор с общественно-политическими процессами в стране, отметив, что данный образ жизни он выбрал «на майдане». Это заявление мгновенно вызвало широкую дискуссию среди подписчиков, в комментариях развернулась оживленная полемика. Некоторые пользователи выражали поддержку, другие задавались критическими вопросами, вроде: «Зачем так военную форму позорить?». Сам Бочаров не стал реагировать на хейт.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова рассказала, как в Молдавии появился первый гей*.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России