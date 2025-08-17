Известный путешественник обманул десятки россиян и лишил их отпуска

В Красноярском крае разгорается скандал вокруг туристических туров по северу региона, организатором которого является известный российский путешественник. Как пишет интернет-издание «НГС.НОВОСТИ», несколько групп туристов обвиняют Игоря Чапалова в срыве отпуска.

Как отмечает портал, десятки россиян оставались без еды, ночлега и обещанных экскурсий на севере Красноярского края, несмотря на то, что заплатили за тур от 113 до 140 тыс. руб. с человека.

Одна из пострадавших рассказала, что ее с подругой никто не встретил в аэропорту по прилете. Когда они прибыли на базу, оказалось, что условия проживания не соответствуют заявленным. Женщинам пришлось срочно возвращаться в Норильск и обращаться в полицию. Сейчас они готовят иск в суд.

Семья другого россиянина столкнулась с аналогичными проблемами. Их также никто не встретил в аэропорту, а условия проживания оказались ужасными. Теперь мужчина пытается вернуть свои деньги за сорванный отпуск через досудебную претензию, но пока безуспешно.

Другая туристка и ее группа вообще не получили обещанного тура. Оказалось, что путешествие не было согласовано с МЧС. По воде ее группа плыла в неизвестном направлении практически без сопровождения, поэтому люди были очень взволнованы.

Женщина рассказала, что хотела получить от Чапалова объяснения и вернуть хотя бы часть суммы, потраченной на не оправдывающий ожидания тур, но он все проигнорировал.

«Кроме того, что мы мотались по озерам, пытаясь как-то наверстать программу, ничего не было. Я три недели не могу прийти в себя, я ходила к психотерапевту, мне назначили антидепрессанты, я потеряла сон. Но я же ехала отдыхать и получать комфорт, а в итоге не знаю, как выйти из этого стресса», — пожаловалась туристка.

Как выяснилось, это не первые проблемы с турами Чапалова. Житель Ростова-на-Дону еще в 2023 году столкнулся с аналогичной ситуацией. Ему удалось вернуть 300 тыс. руб. за провальный туру только через восемь месяцев.

Журналистам не удалось связаться ни с путешественником, ни с его помощницей. Между тем, расследование показало, что предприниматель зарегистрирован как ИП с марта прошлого года. Он также входит в Русское географическое общество и возглавляет организацию «Природа Сибири».

Однако за плечами Чапалова — десять ликвидированных компаний и долги. В июне его даже выписали из квартиры по договору социального найма. Тем временем на его сайте до сих пор предлагают туры стоимостью до 970 тыс. руб.

