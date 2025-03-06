Известный шеф-повар и телеведущий Ивлев закрыл свой проект в ретейле

Торговая сеть по продаже товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen, в создании которой принимал участие известный шеф-повар Константин Ивлев, прекратит свою работу к началу апреля. Сообщение об этом выпустила газета «Коммерсантъ».

Сеть магазинов IvlevChef Home BY Kitchen в свое время была запущена с целью закрыть нишу, которая освободилась на российском рынке после ухода зарубежных брендов. Ее создавали как совместный проект знаменитый шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев с компанией BY, которая производит посуду и текстиль для дома. Она рассчитывалась как серьезная альтернатива иностранным представителям, но ретейлер столкнулся с большими сложностями.

По словам экспертов, локальные сети далеко не всегда могут успешно расширять свой бизнес. Также они испытывают серьезнейшую конкуренцию со стороны маркетплейсов. По этой причине торговая сеть прекращает свою работу с 1 апреля, объявление об этом появилось на ее сайте.

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