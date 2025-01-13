Ресторан и бар дочери певца Меладзе в Москве разорился и закрылся

Ресторан, принадлежащий дочери Валерия Меладзе, прекратил свое существование в Москве. 25-летняя Софья, дочь певца и его супруги Ирины, открыла премиальное заведение Omela на престижной Остоженке в начале 2022 года, сообщил телеграм-канал Mash.

В меню ресторана была представлена средиземноморская кухня, а также работал дорогой бар, однако оба направления закрылись.

В прошлом году в ресторане сменилось три шеф-повара, но это не принесло желаемых результатов. Учреждение числилось за компанией «Кафе Набоков». По данным зафиксирован чистый убыток в размере 30 млн руб.

Ранее сообщалось, что вспышка инфицирования кишечной палочкой у посетителей ресторанов McDonald's в Штатах стало множество санитарных нарушений в работе компании, поставлявшей нарезанный лук для бургеров.