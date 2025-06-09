Известный шотландский радиоведущий Бернетт рассказал в прямом эфире о тяжелом заболевании

Известный шотландский радиоведущий со станции ВВС Брайан Бернетт во время очередной передачи заявил, что медики обнаружили у него рак. Об этом сообщило издание The Independent.

Бернет утверждает, что заболевание у него было выявлено случайно. Врачи нашли у него опухоль во время операции по удалению аппендицита. Он предупредил радиослушателей и своих поклонников, что теперь вынужден взять длительный перерыв в работе, чтобы пройти необходимое лечение. По его словам, эта форма рака поддается лечению, но теперь ему предстоит перенести сложную операцию, а вдобавок пройти курс химиотерапии.

Ведущий также поблагодарил за поддержку и заботу как всех фанатов станции, так и коллег по работе.

Ранее популярный исполнитель Дима Билан заявил, что у него три года назад после перелома ноги обнаружили предраковое состояние. Он также подтвердил потерю слуха на одно ухо. Певец признался, что тяжелее всего далось психологическое состояние. Лечение и походы к врачам были изнурительными. По словам артиста, он пережил кошмар и перестал бояться многого.