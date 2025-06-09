Подозрение на рак и глухота: Дима Билан раскрыл жуткую правду о проблемах со здоровьем

Исполнитель Дима Билан в интервью Надежде Стрелец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые преследуют его уже несколько лет. Отрывок беседы опубликовала KP.RU.

Артист сообщил, что три года назад после перелома ноги у него обнаружили предраковое состояние, а также подтвердил потерю слуха на одно ухо.

Проблемы со здоровьем начались у Билана давно. В 2010 году он перенес серию операций по удалению позвоночных грыж, что привело к сильному истощению. Сейчас к списку заболеваний добавилась потеря 90% слуха в одном ухе после съемок под дождем.

«Никаких у меня ВИЧ, извините, об этом много писали. Опять же кишки все доставать не буду… После перелома у меня система сосудов на левой ноге поехала — синее колено», — признался артист.

Билан признался, что тяжелее всего далось психологическое состояние. Лечение и походы к врачам были изнурительными. По словам артиста, он пережил кошмар и перестал бояться многого.

Впрочем, несмотря на трудности, певец сейчас продолжает работать и готовит новый музыкальный материал. За здоровьем продолжает следить пристально и следует рекомендациям врачей.

Ранее сообщалось, что Билан оценил участие SHAMAN в российском аналоге «Евровидения».