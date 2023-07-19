Известный турецкий курорт испытывает трудности на фоне снижения турпотока из России

Аланья испытывает сложности в связи с падением турпотока из России. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на газету Aydınlık.

Отмечается, что, помимо этого, на отдельных турецких курортах практикуются увольнения в отелях, где наблюдается дефицит отдыхающих.

По словам вице-президента Фонда развития туризма Аланьи и Ассоциации туристических операторов Алании Мехмета Дахаоглу, в Бодруме из-за слабой заполняемости отелей расходы не покрываются.

Он добавил, что для местных туристов отдых в отелях Черногории, Египта и Дубая в этом сезоне дешевле, чем в самой Турции.