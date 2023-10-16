Известный ученый рассказал о возмутительном поведении Аллы Пугачевой

Как пишет сайт aif.ru , ссылаясь на слова востоковеда и политолога, причина снобизма Примадонны может заключаться в том, что она, как и другие буржуа, все время не уверена, но пытается утвердиться, из-за чего переступается черта с презрением к народу.

Каринэ Геворгян в проекте «Эмпатия Манучи» рассказала о своей давней поездке в поезде с семьей из Ярославля. В купе, конечно, сложно бывает не завязать разговор с попутчиками. Таким образом и стало известно о неприятном случае, который связан с Аллой Пугачевой.

Геворгян вспоминает слова рассказчика, согласно которым Примадонна однажды приехала в Ярославль, где после просьбы выступить на бис произнесла очень неприятную фразу при включенном микрофоне, чего точно не ожидала ни она, ни ее публика. Людей, кстати, она назвала «козлами», когда задалась вопросом о том, какую песню им еще исполнить.