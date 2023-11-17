Известный украинский актер призвал отказаться от силового варианта возвращения Крыма

Военный путь не решит вопрос, поскольку даже в случае победы жители полуострова будут считать украинцев оккупантами и агрессорами.

Олег Иваница дал интервью журналистам ТСН. В нем он напомнил, что на Украине сложилась крайне сложная экономическая ситуация. Киеву нет никакого смысла воевать за Донбасс и Крым, поскольку даже в случае возврата этих территорий в состав страны нет денег на их содержание.

«Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», - добавил он.

Иваница в прошлом известный на Украине актер и участник популярного на телевидении шоу. Сейчас он проходит службу в ВСУ.