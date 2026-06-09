Извинения и подарочный сертификат не помогли: петербурженка судится со спа из-за массажа без белья

Жительница Санкт-Петербурга подала иск к спа-салону «Бенедикт» в Зеленограде после того, как во время процедуры массажист без предупреждения снял с нее нижнее белье. Об этом сообщают в Telegram-каналах

По словам пострадавшей, перед процедурой ей выдали одноразовое белье, однако в процессе массажа специалист убрал его без каких-либо предупреждений или согласия с ее стороны. Женщина сразу же после окончания сеанса обратилась к администратору. Там перед ней извинились и предложили подарочный сертификат в качестве компенсации, однако клиентку это не устроило.

Россиянка заявила, что получила психологическую травму. Теперь она требует взыскать с салона 105 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.