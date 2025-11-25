Изжога — путь к раку: врач объяснила, когда жжение перестает быть нормой и реакцией на продукты

Жжение за грудиной после еды многие считают безобидным временным дискомфортом, однако этот симптом может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Трошкина отметила, что изжога возникает, когда желудочный сок и остатки пищи попадают в пищевод из-за ослабления нижнего пищеводного сфинктера. Особую тревогу у специалистов вызывает регулярность этого явления — если жжение возникает более двух раз в неделю, это может указывать на развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Главная опасность хронической изжоги заключается в длительном воздействии кислоты на слизистую пищевода, что может привести к пищеводу Барретта — состоянию, при котором обычные клетки замещаются аномальными.

«В редких случаях пищевод Барретта считается предраковым состоянием и увеличивает риск развития рака пищевода. Вот почему изжога — это не мелочь, а потенциально важный звоночек от вашего организма!» - подчеркнула Юлия Трошкина.

Для профилактики проблем врач рекомендует исключить из рациона жирные, жареные и острые блюда, цитрусовые, томаты, шоколад, кофе, газированные напитки и алкоголь. Не менее важно соблюдать режим питания — есть небольшими порциями, не ложиться сразу после еды, контролировать вес, отказаться от курения и носить свободную одежду.

При регулярном повторении симптомов более двух раз в неделю специалист настаивает на обязательной консультации гастроэнтеролога для точной диагностики и предотвращения потенциально опасных последствий.

Ранее сообщалось, что в РФ, по данным СМИ, не смогли установить рак у известного французского художника.