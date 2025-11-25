Российские врачи пропустили рак у известного французского художника

Французский художник Стефан Палацотто, перебравшийся в российский город Иваново, заявил о халатности местных врачей, которые не сумели своевременно диагностировать у него онкологическое заболевание, передает glavny.tv.

В течение целого года Палацотто испытывал постоянные боли в области спины и живота. Он обратился за медицинской помощью в местные больницы.

Несмотря на пройденное комплексное обследование, врачи ограничились назначением противовоспалительных препаратов, уверяя пациента в отсутствии серьезных патологий.

Когда медикаментозная терапия не принесла ожидаемого облегчения, художник принял решение обратиться в московскую клинику. Столичные специалисты провели углубленную диагностику и нашли рак поджелудочной железы в четвертой, терминальной стадии развития.

Сейчас Палацотто проходит бесплатный курс противоопухолевой терапии в Париже. Его супруга, стремясь добиться справедливости, направила официальное обращение в приемную президента РФ с просьбой провести проверку деятельности врачей Ивановской области.

В своем письме женщина охарактеризовала сложившуюся ситуацию как катастрофическую, подчеркнув, что ни в коммерческих, ни в государственных медицинских учреждениях региона не смогли идентифицировать онкологическое заболевание на ранней, поддающейся лечению стадии.

