«Я буду драться»: кузбасские фермеры в ужасе от забоя скота у соседей и требуют гарантий

Жители Кемеровской области встревожены ситуацией, разворачивающейся у соседей. В Новосибирской области из-за вспышек бешенства и пастереллеза фермеры массово лишаются скота — животных изымают, забивают и сжигают. Кузбассовцы в соцсетях требуют от губернатора Ильи Середюка объяснений: не ждет ли их регион та же участь и не приведут ли карантинные меры к подорожанию мяса и молока.

Опасения жителей подогреваются сообщениями о том, что попавшим под карантин подворьям выплачивают компенсацию, которая не покрывает всех издержек. В телеграм-канале главы региона подписчики возмущаются методами работы ветеринарных служб. По их словам, на местах работают с полицией, не спрашивая мнения людей, а скот уничтожают, выполняя «задачу любыми путями». Особый цинизм ситуации, по мнению кузбассовцев, в том, что это происходит в период санкций, когда свое производство должно быть в приоритете.

Скотоводы в комментариях пишут, что будут драться за свои хозяйства, потому что для многих это единственный доход, и не позволят отобрать его без боя.

Как проверяют продукцию в Кузбассе

Чтобы понять, насколько реальна угроза, NGS42.RU обратился к крупнейшему региональному игроку на рынке фермерской продукции — сети магазинов «Калина-Малина», входящей в «Волков Групп». Компания реализует молоко, мясо и другие товары местных крестьян.

Руководитель службы качества группы компаний Ольга Кочетова объяснила, что все сырье закупается исключительно в Кузбассе у небольших хозяйств. Прежде чем продукция попадает в переработку или на прилавок, она проходит обязательный ветеринарный контроль.

Кочетова подчеркнула, что вне зависимости от размеров хозяйства каждый поставщик обязан предоставить ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий безопасность продукции. Экспертиза включает анализы на различные заболевания, которые могут быть у животных. Более того, во время производства проводятся дополнительные лабораторные тесты, где специалисты проверяют заявленные характеристики и безопасность продукта.

Как не купить опасное мясо на рынке

Представители компании отмечают, что ходить за покупками на рынок не опасно, если проявлять бдительность. Достаточно спросить у продавца результаты ветеринарной экспертизы на конкретную партию товара. Добросовестный коммерсант покажет бумаги без стеснения.

Что происходит в Новосибирской области

Тем временем ситуация в соседнем регионе остается напряженной. Режим ЧС из-за распространения бешенства и пастереллеза ввели еще 16 февраля, но публичный резонанс возник позже. По данным регионального Минсельхоза, на сегодняшний день выявлено 42 очага бешенства и 5 очагов пастереллеза. Изъятие и уничтожение животных практикуют именно при пастереллезе.

Процедура проходит следующим образом: ветеринарная служба совместно с Россельхознадзором уведомляет собственника, после изъятия составляется акт в трех экземплярах, один из которых остается у владельца. В документе фиксируют вид животного, его живую массу и количество — это становится базой для исчисления компенсации. Животных усыпляют бескровным методом (эвтаназией), этим занимаются только ветеринарные врачи. Трупы сжигают.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов пояснил, что болезнь может протекать бессимптомно и никак внешне не проявляться. Но если животное находится в очаге поражения, его необходимо изъять, чтобы исключить любой источник дальнейшего распространения инфекции.

В правительстве региона заверяют, что новых очагов не появлялось уже более десяти дней, а ситуация находится под контролем. Собственники изъятых животных уже начали получать компенсации — подано более 20 комплектов документов. Кроме того, предусмотрены выплаты социальной помощи семьям, потерявшим доход. Размер выплат варьируется: за одну взрослую корову можно получить около 70 тысяч рублей, а семье из четырех человек положено пособие в течение 9 месяцев из расчета прожиточного минимума.

Когда можно будет завести новый скот

Процесс восстановления поголовья будет небыстрым. После изъятия необходимо провести три этапа дезинфекции помещений, затем сделать смывы, чтобы убедиться в отсутствии последствий болезни, и только после согласования с ветеринарами можно завозить новых животных. Как правило, это занимает от четырех до пяти месяцев.

Реакция федерального центра

Ситуация дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что региональные власти действуют в постоянном контакте с федеральным центром, а координацию осуществляет Министерство сельского хозяйства РФ. Более того, в Новосибирскую область направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом для анализа принятых мер.

Следственный комитет проводит проверку сообщений местных жителей относительно массового забоя скота. В частности, проверяются возможные признаки халатности со стороны должностных лиц.