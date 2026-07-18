«Я бы хотела вычеркнуть тот отпуск навсегда»: россиянка описала семейную поездку, о которой жалеет до сих пор
«Лента.ру»: россиянка описала отпуск с родителями фразой «хотела бы вычеркнуть»
Современные исследования не подтверждают расхожее мнение, будто частые семейные путешествия автоматически формируют характер ребенка или делают его эмоционально устойчивым. Как выяснила «Лента.ру», ученые скорее фиксируют, что поездка может как обогатить, так и стать источником сильного стресса — все зависит от того, что происходит внутри семьи.
Журналистка из Москвы Майя, которую родители возили по Европе и Америке, считает, что этот опыт привил ей привычку тратиться на впечатления, а не на вещи. Другая путешественница, Алина, добавила, что благодаря поездкам с родителями она научилась не бояться аэропортов и быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Однако есть и противоположные примеры: Карина, живущая на Бали, рассказала об отпуске в Аргентине, который прошел на фоне напряженных отношений в семье и запомнился постоянными ссорами.
«Я помню, как однажды мы с родителями поехали в отпуск в Аргентину. Почему-то отношения в семье были тогда достаточно напряженными. Почти всю дорогу мы с ними ругались, а в один из дней, находясь на площади какого-то города, и вовсе разошлись по разным сторонам после того, как накричали друг на друга. Это было очень тяжело. Я бы хотела вычеркнуть тот отпуск из своих воспоминаний навсегда», — поделилась Карина.
Исследования показывают, что образовательный эффект поездки зависит не от стоимости маршрута, а от того, вовлекают ли ребенка в обсуждение, дают ли ему право выбора и обсуждают ли увиденное. При этом мнение родителей и детей о том, кто принимал решение о поездке, часто не совпадает: взрослым кажется, что все решалось совместно, а ребенок воспринимает это как волю матери. Ученые также отмечают, что семейный отдых способен сближать и одновременно вызывать раздражение, скуку и разочарование, а общее настроение одного члена семьи может передаваться остальным. Для детей с аутизмом путешествия и вовсе часто оборачиваются сенсорной перегрузкой и дополнительным стрессом.
Психотерапевт, супервизор и директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева предупредила, что за вопросом о путешествиях нередко стоит родительская идея, будто впечатления работают как витамины в правильной дозировке, но детская психика устроена иначе. По ее словам, море и горы сами по себе нейтральны, а ребенок считывает прежде всего эмоциональное состояние взрослых. При этом она успокоила родителей, которым недоступны дальние страны: поездка к бабушке на электричке или ночевка в палатке дают тот же опыт новизны, что и путешествие за границу.