«Я бы хотела вычеркнуть тот отпуск навсегда»: россиянка описала семейную поездку, о которой жалеет до сих пор

Современные исследования не подтверждают расхожее мнение, будто частые семейные путешествия автоматически формируют характер ребенка или делают его эмоционально устойчивым. Как выяснила « Лента.ру », ученые скорее фиксируют, что поездка может как обогатить, так и стать источником сильного стресса — все зависит от того, что происходит внутри семьи.

Журналистка из Москвы Майя, которую родители возили по Европе и Америке, считает, что этот опыт привил ей привычку тратиться на впечатления, а не на вещи. Другая путешественница, Алина, добавила, что благодаря поездкам с родителями она научилась не бояться аэропортов и быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Однако есть и противоположные примеры: Карина, живущая на Бали, рассказала об отпуске в Аргентине, который прошел на фоне напряженных отношений в семье и запомнился постоянными ссорами.

«Я помню, как однажды мы с родителями поехали в отпуск в Аргентину. Почему-то отношения в семье были тогда достаточно напряженными. Почти всю дорогу мы с ними ругались, а в один из дней, находясь на площади какого-то города, и вовсе разошлись по разным сторонам после того, как накричали друг на друга. Это было очень тяжело. Я бы хотела вычеркнуть тот отпуск из своих воспоминаний навсегда», — поделилась Карина.

Исследования показывают, что образовательный эффект поездки зависит не от стоимости маршрута, а от того, вовлекают ли ребенка в обсуждение, дают ли ему право выбора и обсуждают ли увиденное. При этом мнение родителей и детей о том, кто принимал решение о поездке, часто не совпадает: взрослым кажется, что все решалось совместно, а ребенок воспринимает это как волю матери. Ученые также отмечают, что семейный отдых способен сближать и одновременно вызывать раздражение, скуку и разочарование, а общее настроение одного члена семьи может передаваться остальным. Для детей с аутизмом путешествия и вовсе часто оборачиваются сенсорной перегрузкой и дополнительным стрессом.

Психотерапевт, супервизор и директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева предупредила, что за вопросом о путешествиях нередко стоит родительская идея, будто впечатления работают как витамины в правильной дозировке, но детская психика устроена иначе. По ее словам, море и горы сами по себе нейтральны, а ребенок считывает прежде всего эмоциональное состояние взрослых. При этом она успокоила родителей, которым недоступны дальние страны: поездка к бабушке на электричке или ночевка в палатке дают тот же опыт новизны, что и путешествие за границу.